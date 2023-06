Published: Just Now Updated: Just Now

கரூர்: அரசு ஒப்பந்ததாரர் எம்.சி.எஸ்.சங்கர் ஆனந்த் பண்ணை வீட்டில் ஐ.டி ரெய்டு!

கரூர் அருகே அரசு ஒப்பந்ததாரரும், மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமாருக்கு நெருக்கமானவருமான எம்.சி.எஸ்.சங்கர் ஆனந்துக்குச் சொந்தமான பண்ணை வீட்டில், வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர்.

News எம்.சி.எஸ்.சங்கர் ஆனந்த் பண்ணை வீட்டில் சோதனை ( நா.ராஜமுருகன் )