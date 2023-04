Published: Just Now Updated: Just Now

தீவிரவாத அமைப்புக்கு நிதியுதவி அளிக்க உதவியதாகக் குற்றச்சாட்டு; லண்டனில் இந்தியர் கைது!

தீவிரவாத அமைப்பான ஹிஸ்புல்லாவுக்கு நிதியுதவி அளிக்க உதவியதாகச் சந்தேகத்தின் பேரில், இந்தியர் ஒருவர் லண்டனில் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

News கைது

Share