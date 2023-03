Published: Just Now Updated: Just Now

``பிறப்புறுப்பில் காயம்; 3 வயது மகளை ஜெர்மன் அரசு பறித்துக்கொண்டது" - மீட்க கோரும் இந்திய தம்பதி

``பிறப்புறுப்பில் எதிர்பாராதவிதமாக ஏற்பட்ட காயத்தை காரணம் காட்டி குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கூறி, ஜெர்மன் அதிகாரிகள் எங்கள் குழந்தையை அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர்." - தம்பதி புகார்

News தம்பதி புகார்