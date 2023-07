Published: 24 Jul 2023 11 AM Updated: 24 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

பாகிஸ்தான் ஸ்பை-க்கு ரகசியத் தகவல் பரிமாற்றம்; இந்திய ராணுவ வீரருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை!

பாகிஸ்தான் ஸ்பை-க்கு (Spy) ரகசியத் தகவல் அளித்ததாக இந்திய ராணுவ வீரருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்திருக்கிறது ராணுவ நீதிமன்றம்.

News ராணுவ வீரருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை