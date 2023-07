Published: Just Now Updated: Just Now

ஆஸ்திரேலியா: இந்திய மாணவியை உயிருடன் புதைத்த முன்னாள் காதலன் - கொடூரக் கொலை வழக்கின் பின்னணி

ஆஸ்திரேலியாவில் இந்திய நர்சிங் மாணவியொருவர், தன்னுடைய முன்னாள் காதலனால் உயிருடன் புதைக்கப்பட்டு கொடூரமாகக் கொலைசெய்யப்பட்டார்.

News ஜாஸ்மீன் கவுர்