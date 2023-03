Published: 01 Mar 2023 11 AM Updated: 01 Mar 2023 11 AM

`மும்பையில் ஆபத்தான நபர்’ - அலர்ட் கொடுத்த ஏஜென்சி; குடும்ப பிரச்னைக்குப் பழிவாங்கினாரா சீன மனைவி?

மும்பைக்குள் நுழைந்ததாக தேசிய புலனாய்வு ஏஜென்சியால் அறிவிக்கப்பட்ட ஆபத்தான நபர் மத்தியப் பிரதேசத்தில் பிடிபட்டார்.

News சித்தரிப்பு படம்