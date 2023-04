Published: 05 Apr 2023 10 AM Updated: 05 Apr 2023 10 AM

சமூக வலைதளம் மூலம் பணக்காரர்களுடன் நட்பு - மிரட்டிப் பணம் பறித்த இன்ஸ்டாகிராம் பெண் பிரபலம்!

பஞ்சாப்பில் சமூக வலைதளம் மூலம் நட்பாகப் பழகி மிரட்டிப் பணம் பறித்துவந்த இன்ஸ்டாகிராம் பெண் பிரபலம் கைதுசெய்யப்பட்டார்.

News ஜஸ்னீத் கௌர்