பாலியல் புகார்: சிறப்பு டிஜிபி ராஜேஸ் தாஸுக்கு தண்டனை கிடைக்கக் காரணமான பெண் டிஜிபி-யின் வாக்குமூலம்

சிறப்பு டி.ஜி.பி ராஜேஷ் தாஸுக்கு தண்டனை கிடைக்க அரசு தரப்பு சாட்சியான பெண் டி.ஜி.பி ஒருவரின் வாக்குமூலமும் முக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்கிறது.

