Gold Smuggling அடுத்தடுத்து கிலோ கணக்கில் சிக்கும் தங்கம் - கடத்தல் `ஹப்’ ஆக மாறுகிறதா ராமநாதபுரம்?!

இலங்கையிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 32 கிலோ தங்க கட்டிகள் பிடிபட்டு சில நாள்களுக்குள், மீண்டும் கிலோ கணக்கில் கடத்தல் தங்கம் சிக்கியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

News பிப்ரவரி மாதம் பிடிபட்ட 17 கிலோ தங்கம்