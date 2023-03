Published: 08 Mar 2023 10 AM Updated: 08 Mar 2023 10 AM

கோவை கார் வெடிப்புச் சம்பவத்துக்கு பொறுப்பேற்ற ஐ.எஸ் தீவிரவாதிகள்... கண்காணிப்பு தீவிரம்

கோவை கார் வெடிப்புச் சம்பவத்துக்கு ஐ.எஸ் அமைப்பு பொறுப்பேற்றிருப்பதால் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

