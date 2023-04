Published: 21 Apr 2023 11 AM Updated: 21 Apr 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

11 பேரிடம் டி.என்.ஏ, 2 பேரிடம் குரல்மாதிரி பரிசோதனை; இறுதிகட்டத்தை எட்டுகிறதா வேங்கைவயல்!?

தடயவியல் பரிசோதனையில், மலம் கலக்கப்பட்ட, குடிநீர்த் தொட்டியின் நீரை பரிசோதனை செய்ததில், அந்த மலம் ஒரு பெண், இரண்டு ஆண்களுடையது என போலீஸ தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

