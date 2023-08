Published: Just Now Updated: Just Now

`குழந்தைகளை வளர்க்கவேண்டியது உன் பொறுப்பு!' - 4 பேரை கொன்றுவிட்டு மனைவியிடம் பேசிய ஆர்.பி.எஃப் வீரர்

மும்பை ரயிலில் 4 பேரைக் கொலைசெய்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வீரர் சேதன் சிங், தன்னுடைய மனைவிக்கு போன் செய்து `குழந்தைகளை வளர்க்கவேண்டியது உனது பொறுப்பு' என்று தெரிவித்துள்ளார்.

News சேதன் சிங்