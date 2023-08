Published: 06 Aug 2023 11 AM Updated: 06 Aug 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

ரூ.2 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிப் பிடிபட்ட கணவன்; ஜெய்ப்பூர் பெண் மேயர் இரவோடு இரவாகப் பணி நீக்கம்!

ஜெய்ப்பூர் பெண் மேயர் முனேஷ் குர்ஜாரின் கணவன் லஞ்சம் வாங்கிப் பிடிபட்டதால், மேயர் பதவியிலிருந்து அவர் நீக்கப்பட்டார்.

News முனேஷ் குர்ஜார்