Published: 27 May 2023 10 AM Updated: 27 May 2023 10 AM

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரில் அடுத்தடுத்து வீடுகளில் நகை, பணம் கொள்ளை - பதற்றத்தில் பொதுமக்கள்!