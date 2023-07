Published: 16 Jul 2023 8 AM Updated: 16 Jul 2023 8 AM

கரூர்: முன்பு TNPL ஊழியர் வீடு; இப்போது பேக்கரி உரிமையாளர் வீடு - தொடரும் திருட்டுச் சம்பவங்கள்!

சின்னதாராபுரம் அருகே பட்டப்பகலில் பேக்கரி உரிமையாளர் வீட்டில் மர்ம நபர்கள் நகை மற்றும் பணத்தைத் திருடிச் சென்றிருப்பது, பொதுமக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.

News திருட்டு நடைபெற்ற வீடு ( நா.ராஜமுருகன் )