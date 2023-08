Published: Just Now Updated: Just Now

ஜோக்கர் வேடத்தில் இளைஞர்; கையில் `கத்தி'... சீறிய ரயிலில் பதறிய பயணிகள்; அதிரடி காட்டிய நீதிமன்றம்!

ஜோக்கர் போல வேடமணிந்து ரயிலில் கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டவருக்கு 23 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை வழங்கியிருக்கிறது ஜப்பான் நீதிமன்றம்.

News ஜோக்கர் ( மாதிரிப் படம் )