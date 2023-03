Published: 26 Mar 2023 10 AM Updated: 26 Mar 2023 10 AM

திருப்பூர்: மருத்துவமனையில், உதவுவதுபோல நடித்து குழந்தையைக் கடத்திய பெண்! - போலீஸ் விசாரணை

மருத்துவமனையில் உதவி செய்வதுபோல் நடித்து, பச்சிளம் குழந்தையைக் கடத்திய பெண் குறித்து போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டுவருகின்றனர்.

News குழந்தைக் கடத்தல்