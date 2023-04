Published: 03 Apr 2023 9 AM Updated: 03 Apr 2023 9 AM

கலாஷேத்ரா பாலியல் தொல்லை விவகாரம்: தலைமறைவாக இருந்த ஹரிபத்மன் கைது - போலீஸார் அதிரடி

உதவி பேராசிரியர் ஹரிபத்மனைக் கைதுசெய்ய தனிப்படை அமைத்து காவல்துறை தீவிரமாகத் தேடிவந்த நிலையில், கைதுசெய்யப்பட்டார்.

