Published: 28 Apr 2023 7 AM Updated: 28 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

விருதுநகர்: அரசு அதிகாரியிடம் அநாகரிகமாக நடந்து கொண்ட திமுக, கூட்டணிக் கட்சியினர்? - போலீஸ் விசாரணை

விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாப்பட்டியில் அரசு பெண் அதிகாரியிடம் அநாகரீகமான முறையில் நடந்துக்கொண்ட கட்சி பிரமுகர்‌கள்‌ மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து போலீஸார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

News வாக்குவாதம்

