‘ஹைடெக்’ கஞ்சா சாகுபடி; விற்பனை செய்து ‘பார்ட் டைம் ஜாப்’ – 5 மருத்துவ மாணவர்கள் கர்நாடகத்தில் கைது!

‘‘நான்கு மாதங்களாக கஞ்சா வளர்ப்பு மற்றும் விற்பனையை ‘பார்ட் டைம்’ பணியாக செய்து வந்த இவர்கள், அதில் கிடைத்த பணத்தில், ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றனர்.’’ – எஸ்.பி மிதுன்குமார்

