Published: 16 Mar 2023 6 AM Updated: 16 Mar 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

கரூர்: தொழிலதிபர் வீட்டில் 102 பவுன் நகை கொள்ளை - கைவரிசை காட்டிய மர்ம நபர்களை தேடும் போலீஸ்!

சென்னையில் நடைபெற்ற வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்காக குடும்பத்தோடு சென்ற கரூர் தொழிலதிபர் வீட்டில் இருந்த 102 பவுன் நகைகள் கொள்ளைப்போயிருப்பது, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

