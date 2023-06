Published: 10 Jun 2023 10 AM Updated: 10 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

கரூர்: 'நீதிமன்றத்தை நாடுங்கள்' - கோயில் சீல் வைக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் ஆட்சியர் உத்தரவு

காளியம்மன் கோயில் சீல் வைக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாததால், 'நீதிமன்றத்தை நாடி, அங்கே பிரச்னையைத் தீர்த்துக்கொள்ளுங்கள்' என்று கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.

News கோயிலுக்கு சீல் வைத்த ஆர்.டி.ஓ