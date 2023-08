Published: 02 Aug 2023 8 AM Updated: 02 Aug 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

சிறுமியை சிறார் வதை செய்த கணவன்; வீடியோ எடுத்த மனைவி - இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோவை விற்ற கொடூரம்!

விஷ்ணுவும், ஸ்வீட்டியும் சேர்ந்து இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் சிறார் வதை வீடியோ மற்றும் போட்டோக்களை விற்பனை செய்திருக்கின்றனர். ஒரு போட்டோ 500 ரூபாய்க்கும், வீடியோ 1,500 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்திருப்பதாகத் தெரியவந்திருக்கிறது.

News ஸ்வீட்டி - விஷ்ணு