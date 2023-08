Published: 03 Aug 2023 8 AM Updated: 03 Aug 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

ஆள் மாறி, மூதாட்டியைக் கைதுசெய்த போலீஸ்; 4 ஆண்டுகள் கோர்ட்டுக்கு அலைந்த பரிதாபம்! - என்ன நடந்தது?

விசாரணையின்போது ஒரு முறையாவது புகாரளித்தவரிடம் சம்பந்தப்பட்ட மூதாட்டியைக் காண்பித்து குற்றம் செய்தது இவர்தானா என கேட்டிருந்தால் நான்கு ஆண்டுகள் மூதாட்டி கோர்ட்டுக்கு அலைய வேண்டிய நிலை வந்திருக்காது என்கின்றனர் மூதாட்டியின் உறவினர்கள்.

News ஆள்மாற்றி கைதுசெய்யப்பட்ட மூதாட்டி பாரதி