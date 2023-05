Published: 28 May 2023 5 PM Updated: 28 May 2023 5 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

Kerala Honey Trap : ஹோட்டல் உரிமையாளர் கொலை வழக்கில் `திகில்' திருப்பம்! - இளம்பெண் உட்பட மூவர் கைது

ஹோட்டல் உரிமையாளர் சித்திக் (58) என்பவர் கொலைசெய்யப்பட்டு வழக்கில், சித்திக்கின் ஹோட்டலில் வேலைசெய்த ஷிபிலி (22), ஃபர்ஹானா(19), ஆஷிக் ஆகியோர் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கின்றனர்.

News கைதான ஷிபிலி, ஃபர்ஹானா