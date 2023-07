Published: Just Now Updated: Just Now

கேரளா: பேராசிரியர் கை வெட்டப்பட்ட வழக்கு; மூவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்த என்.ஐ.ஏ நீதிமன்றம்!

தேர்வில் கேள்வி ஒன்று குறிப்பிட்ட மதத்தை அவமதிக்கும் வகையில் இருந்ததாகக் கூறி, அந்தக் கேள்வித்தாளை தயாரித்த பேராசிரியர் டி.ஜே.ஜோசப்பின் கையை 2010-ம் ஆண்டு ஒரு கும்பல் வெட்டியது.

News கை வெட்டப்பட்ட பேராசிரியர் டி.ஜே.ஜோசப்