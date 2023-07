Published: Just Now Updated: Just Now

விடுதியில் தங்கியிருந்த சிறுமியை போதையாக்கி சிறார்வதை; இளம்பெண், 2 இளைஞர்கள் கைது!

விடுதியில் தங்கியிருந்த சிறுமி ஒருவருக்கு போதைப்பொருள்கள் கொடுத்து, சிறார்வதை செய்தது கண்டறியப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் சிறார்வதை செய்த 19 வயதான இரு இளைஞர்கள் கைதுசெய்யப்பட்டனர்.

News கைதான சுல்தானா