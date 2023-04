Published: Just Now Updated: Just Now

``அம்மா என்னைக் காப்பாற்றுங்கள்" - AI மூலம் மகளைப் போல் பேசி தாயிடம் பணம் பறிக்க முயன்ற கும்பல்!

அமெரிக்காவில் ஒரு கடத்தல்கார கும்பல் AI தொழில்நுட்பத்தின் மூலம், சிறுமி ஒருவரைப் போலவே பேசி, சிறுமியின் தாயிடம் பணம் பறிக்க முயன்ற சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கிறது.

News AI மோசடி