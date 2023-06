Published: 07 Jun 2023 8 AM Updated: 07 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

கேரளா: கல்லூரி மாணவி தற்கொலை விவகாரம்... தொடர் போராட்டத்தில் குதித்த மாணவர்கள்! - என்ன நடந்தது?

``லேப்-க்கு சென்றுவிட்டு வெளியே வந்த மாணவி தளர்ந்த நிலையில் இருந்தார். மதியம் வரை மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்த மாணவி, `இனி நான் மரணித்தால்போதும்' என அடிக்கடி கூறிக்கொண்டே இருந்தார்" என்கின்றனர் சக மாணவிகள்.

News தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவி ஸ்ரதா