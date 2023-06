Published: Just Now Updated: Just Now

கோவை: கடையை அபகரிக்க முயற்சி - பாஜக-வினர் உட்பட 6 பேர்மீது வழக்கு பதிவு... என்ன நடந்தது?

கடைக்குள் புகுந்து மிரட்டி கட்சிக் கொடியை நட்ட பா.ஜ.க-வினர் உட்பட 6 பேர்மீது வழக்கு பதிவுசெய்யப்பட்டிருக்கிறது.

