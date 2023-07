Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னை: எல்.ஐ.சி பெயரில் போலி பில்; ரூ.2,54,83,978 கோடி மோசடி - ஏஜென்ட் சிக்கியது எப்படி?!

போலி எல்.ஐ.சி பில் கொடுத்து 2,54,83,978 ரூபாயை ஏமாற்றிய குற்றச்சாட்டில் எல்.ஐ.சி ஏஜென்ட் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

