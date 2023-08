Published: 11 Aug 2023 9 AM Updated: 11 Aug 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

கணவனின் சிகிச்சைக்கு வாங்கிய கடன்: ரூ.500 வட்டி கட்டாத பெண்ணை வன்கொடுமை செய்து வீடியோ எடுத்த கொடூரம்

கணவனின் சிகிச்சைக்கு வாங்கிய கடனைத் திருப்பிக் கொடுக்காத பெண்ணைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, அதை வீடியோ எடுத்து சோஷியல் மீடியாவில் வெளியிட்ட நபர் கைதுசெய்யப்பட்டார்.

News சித்திரிப்புப் படம்