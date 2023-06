Published: 22 Jun 2023 6 AM Updated: 22 Jun 2023 6 AM

கூட்டாளி கொலை, உடலை துண்டுகளாக்கி ஆற்றில் வீசிய வரிச்சூர் செல்வம்; கைது பின்னணியை விவரிக்கும் போலீஸ்

விருதுநகரைச் சேர்ந்த இளைஞர் மாயமான வழக்கில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன. இதில் காவல்துறையால் கைதுசெய்யப்பட்ட வரிச்சூர் செல்வம், சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

