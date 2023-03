Published: 17 Mar 2023 7 AM Updated: 17 Mar 2023 7 AM

`எனக்கு ரூ.1 கோடி கொடுக்க முயன்றார்’ - பிரபல சூதாட்டக்காரரின் மகள் குறித்து பட்னாவிஸ் மனைவி புகார்

மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாஸ் மனைவி அம்ருதாவிடம் ரூ. 1 கோடி லஞ்சம் கொடுக்க முயன்றது தொடர்பாக ஃபேஷன் டிசைனர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

News அம்ருதாவுடன் பட்னாவிஸ்