சென்னை ஐஐடி: விடுதி அறையில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்ட வடமாநில மாணவர்; போலீஸ் விசாரணை!

சென்னை ஐ.ஐ.டி விடுதியில் மாணவர் ஒருவர் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

