Published: 26 Jun 2023 11 AM Updated: 26 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

தன் மனைவியுடன் திருமணம் தாண்டிய உறவு... நண்பனின் கழுத்தை அறுத்து ரத்தத்தைக் குடித்த கணவர்!

கர்நாடகாவில் தன் மனைவியுடன் தொடர்புவைத்திருந்த நபரின் கழுத்தை அறுத்து ரத்தத்தைக் குடித்த நபர் கைதுசெய்யப்பட்டார்.

News திருமணம் தாண்டிய உறவு | கொலை