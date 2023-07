Published: 29 Jul 2023 11 AM Updated: 29 Jul 2023 11 AM

நடந்து சென்ற பெண்களுக்குப் பாலியல் தொல்லை; காட்டிக் கொடுத்த ஏழாம் நம்பர் - யார் இந்த பிரகாஷ்?!

சென்னை எம்.கே.பி.நகர் பகுதியில் நடந்து செல்லும் பெண்களைப் பின்தொடர்ந்து சென்று அவர்களுக்குப் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த குற்றச்சாட்டில் இளைஞர் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

