`இது மேஜிக் கண்ணாடி; மக்களை நிர்வாணமாக பார்க்கலாம்'- ஆசை வார்த்தை கூறி முதியவரிடம் ரூ.9 லட்சம் மோசடி

மக்களை நிர்வாணமாக பார்க்க உதவும் மேஜிக் கண்ணாடி என்று கூறி 72 வயது முதியவரிடம் ரூ.9 லட்சம் மோசடி செய்த கும்பல் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறது.

கைதானவர்கள்