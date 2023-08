Published: Just Now Updated: Just Now

702 ஆண்டுகள் சிறை, 234 பிரம்படிகள்; மகள்களை பாலியல் வன்கொடுமைசெய்த தந்தை- அதிரடி காட்டிய நீதிமன்றம்

மலேசியாவில் தனது மகள்களைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தவருக்கு 702 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.

News சிறைத் தண்டனை ( மாதிரி படம் )