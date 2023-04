Published: 05 Apr 2023 10 AM Updated: 05 Apr 2023 10 AM

முன்னாள் காதலனின் திருமணப் பரிசு: வெடித்துச் சிதறிய ஹோம் தியேட்டர் - மணமகனும், அவரின் சகோதரரும் பலி!

மணப்பெண்ணின் முன்னாள் காதலன் திருமணப் பரிசாகக் கொடுத்த ஹோம் தியேட்டர் வெடித்துச் சிதறியதில் மணமகனும், அவரின் சகோதரரும் உயிரிழந்தனர்.

News குற்றம்சாட்டப்பட்ட சர்ஜு