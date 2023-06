Published: 17 Jun 2023 10 AM Updated: 17 Jun 2023 10 AM

`ஆண் குழந்தை இல்லை' - மனைவி மீது பெட்ரோல் ஊற்றித் தீ வைத்த கணவன் - காப்பாற்றிய ஆட்டோ டிரைவர்!

தொடர்ச்சியாக நான்கு பெண் குழந்தைகள் பிறந்ததால் ஆண் குழந்தை பிறக்கவில்லை என்று கூறி சண்டையிட்ட கணவன், தன் மனைவிக்கு தீ வைத்தார்.

News சஞ்சய் தாக்குர்