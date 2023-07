Published: 26 Jul 2023 7 AM Updated: 26 Jul 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

கரூர்: 'எனக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை' - 17 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நபர் கைது

குளித்தலை அருகே 17 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, தலைமறைவாக இருந்த இளைஞர் ஒருவர் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

News சிறார் வதை