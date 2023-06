Published: Just Now Updated: Just Now

Manipur violence : 7 வயது சிறுவன் உட்பட 3 பேர் ஆம்புலன்ஸோடு எரிப்பு; மணிப்பூரில் தொடரும் பதற்றம்!

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை குக்கியின மக்களின் முகாமில் துப்பாக்கிச்சூடு நடந்தது. அதில் டோன்சிங் ஹாங்சிங் (7) என்ற சிறுவன்மீது குண்டு பாய்ந்தது. அதனால் அவரை உடனே மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றியிருக்கின்றனர்.

News Manipur violence - 3 பேர் ஆம்புலன்ஸோடு எரிப்பு ( ட்விட்டர் )