Published: 23 Jul 2023 11 AM Updated: 23 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

உயிரோடு கொளுத்தப்பட்ட சுதந்திரப் போராட்ட வீரரின் மனைவி; மணிப்பூரில் தொடரும் `அதிபயங்கரங்கள்!'

சுதந்திரப் போராட்ட வீரரின் மனைவி, ஒரு கும்பலால் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு, வீட்டுக்குள் வைத்து உயிருடன் கொளுத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News மணிப்பூர்