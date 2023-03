ஈரோடு: துண்டு துண்டாக வெட்டி ஆற்றில் வீசப்பட்ட ஆண் சடலம்! - `பகீர்’ சம்பவம்

Published: 29 Mar 2023 7 AM Updated: 29 Mar 2023 7 AM

ஈரோடு: துண்டு துண்டாக வெட்டி ஆற்றில் வீசப்பட்ட ஆண் சடலம்! - `பகீர்’ சம்பவம்

ஈரோடு அருகே கவுந்தப்பாடியில் துண்டு துண்டாக வெட்டி ஆற்றில் வீசப்பட்ட ஆண் சடலம் குறித்து போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்திவருகின்றனர்.

News க்ரைம்