நடிகையிடம் ஆபாசமாகச் செயல்பட்டவருக்கு ஜாமின்; சர்ச்சையான மென்ஸ் அசோசியேசனின் நடவடிக்கை!

குற்றம் செய்தவருக்குப் பூமாலையும், புகார் அளித்த எனக்குக் கல்லெறியும் கிடைக்கிறது. ஆனால், கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி பஸ்ஸில் எனக்கு வரவேற்பு உள்ளது என பாதிக்கப்பட்ட இளம் நடிகை நந்திதா தெரிவித்துள்ளார்.

News சிறையிலிருந்து வந்த ஸவாத்துக்கு மாலை அணிவிப்பு