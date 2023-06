Published: Just Now Updated: Just Now

16 வயது சிறுமி கர்ப்பம்: நண்பர், தந்தையால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட கொடூரம் - பகீர் சம்பவம்

மும்பையில் 16 வயது மைனர் பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கர்ப்பமாக்கிய தந்தையும், பெண்ணின் நண்பரும் கைதுசெய்யப்பட்டனர்.

News சித்தரிப்பு படம்