மதுபோதையில் சிறார்கள்: பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் தகராறு; பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவர் அடித்துக் கொலை!

ஶ்ரீவில்லிப்புத்தூர் அருகே மதுபோதையில் சிறார்களுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில், பாலிடெக்னிக் மாணவர் அடித்துக் கொலைசெய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News ஶ்ரீவில்லிப்புத்தூர் - மாம்சாபுரம்