தேனி; ஓய்வூதியர்களின் பணம் ரூ.54 லட்சம் கையாடல்; கருவூல அதிகாரிகள் 3 பேருக்குச் சிறை!

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய பணத்தை கையாடல் செய்த கருவூல அதிகாரிகளுக்கு, நீதிமன்றம் சிறைத் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.

