Published: 06 Jun 2023 9 AM Updated: 06 Jun 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

``உயர் அதிகாரிகள் எல்லோரும் பழக்கம்; உதவிப்பொறியாளருக்கு ரூ.20 லட்சம்!” - சிக்கிய மோசடி நபர்!

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் உதவி பொறியாளர் பணி வாங்கி தருவதாக 14 லட்சம் மோசடி செய்த நபரை விருதுநகர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

